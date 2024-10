Defesa Civil estadual participa de seminário na Universidade Federal

Comunicação de riscos e mudanças climáticas são temas bastantes discutidos e relevantes nos dias atuais. Neste sentido, o Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), participou nesta quarta-feira, 9, do Seminário “Comunicação de riscos frente às mudanças climáticas” na Universidade Federal de Sergipe (UFS) com estudantes do curso de Jornalismo.

A ação de extensão foi coordenada pelo Departamento de Comunicação Social (DCOS), em parceria com o Laboratório Interdisciplinar de Comunicação Ambiental (LICA), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da UFS. Ela foi realizada no sistema híbrido e integra a disciplina Seminários Temáticos V, em que os futuros jornalistas debatem ao longo do semestre a importância da comunicação no contexto ambiental, sobretudo em tempos de eventos climáticos extremos, como os ocorridos nos últimos meses.

Representando o Governo do Estado, a coordenadora de Planejamento e Gestão de Riscos da Defesa Civil da Supdec, major Flávia Emanuela Cruz, destacou a necessidade dos órgãos de proteção junto à imprensa. “É fundamental que seja desenvolvida uma comunicação de riscos eficaz em todas as suas fases do gerenciamento do desastre: antes, durante e depois. A partir de capacitações desse porte, os estudantes podem adquirir uma noção de como repassar informações à população, como utilizar os meios de comunicação diante de um evento adverso, bem como de informar e alertar corretamente sobre as ações necessárias a serem tomadas”, explicou.

Na abertura, o evento contou com a participação virtual da professora da Universidade Metodista de São Paulo, Dra. Cilene Vitor. Ela citou nas suas explanações a necessidade de os jornalistas reverem a maneira como estão cobrindo as tragédias, já que não se deve normalizar o sofrimento humano em larga escala.

Informações adequadas

Aluna do 7º período do curso de jornalismo da UFS, Sofia Gunes disse que o evento surge em um momento muito oportuno. “As mudanças climáticas cada vez mais estão em evidência na mídia. Para nós, futuros comunicadores, é primordial que possamos aprender com profissionais que auxiliam na proteção das pessoas, a melhor forma de elaborarmos nosso conteúdo e divulgá-lo para a sociedade”, avaliou.

O seminário também contou com a participação do coordenador geral da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo de Santana, e foi idealizado pela professora Dra. Michele Amorim Becker. Ela ressaltou que o objetivo maior é promover discussões entre os acadêmicos e profissionais capacitados sobre o assunto.

“A ideia é formar jornalistas que não apenas estejam preocupados com a temática ambiental, mas sobretudo saibam se posicionar perante as situações extremas. A atuação ocorre não só no momento da cobertura de tragédias, mas também na cobrança das autoridades para que as políticas públicas sejam adotadas a fim de minimizar esses riscos. Assim, nada mais justo do que trazer para o evento três palestrantes importantes nessa área a fim de que os alunos sintam-se mais preparados para atuar nessas ocasiões, levando a informação de forma adequada”, enfatizou.