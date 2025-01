DEFESA CIVIL ESTADUAL SEGUE COM ORIENTAÇÃO A MUNICÍPIOS PARA AMENIZAR IMPACTOS DAS CHUVAS EM SERGIPE

Equipes da Defesa Civil estadual estão mobilizadas em diversos municípios de Sergipe, avaliando os prejuízos e identificando as necessidades mais urgentes dos municípios atingidos pelas fortes chuvas que castigaram o estado na semana passada. O objetivo é traçar estratégias que reduzam os impactos dos desastres naturais e buscar recursos para projetos que garantam o bem-estar da população.

Capela está entre os municípios mais afetados, tendo decretado situação de emergência após os estragos provocados pela tempestade da madrugada do dia 12 e ter sido homologado pelo Governo do Estado na última segunda-feira, 20. O grande volume de precipitação causou o desabamento de um trecho da rodovia SE-438, que liga o município à BR-101.

Nesta terça-feira, 21, a Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec) esteve reunida em Capela para, em parceria com o poder público municipal, definir as melhores estratégias de atendimento às pessoas afetadas. “O objetivo é complementar as ações municipais e contribuir para a eficiência das iniciativas humanitárias voltadas aos necessitados em decorrência das fortes chuvas. Durante a visita, foram realizadas inspeções nas áreas mais vulneráveis e discutidas as ações prioritárias para mitigar os impactos e auxiliar à população”, explicou o superintendente-adjunto da Supdec, major Alysson de Carvalho.

Os levantamentos realizados pela Defesa Civil do Estado também servirão de base para a elaboração de planos preventivos a serem elaborados pela Prefeitura. “Nosso trabalho é proporcionar respostas rápidas e, ao mesmo tempo, pensar no futuro. As ações preventivas são essenciais para evitar tragédias como esta. Seguindo solicitação do governador Fábio Mitidieri, seguimos mobilizados para garantir a assistência necessária à população de Capela e demais cidades afetadas pelas chuvas, demonstrando que a união entre os poderes é fundamental para superar momentos de crise”, reforçou o major Alysson.

Foto: Ascom Sedurbi