DEFESA CIVIL MONITORA INCIDÊNCIA DE CHUVAS NA CAPITAL; SEMDEC REGISTRA 40 MILÍMETROS DE CHUVA NA SEXTA-FEIRA

Com alerta de chuva moderada em vigor até este sábado (08), a Defesa Civil de Aracaju mantém equipes em atenção e intensifica o monitoramento nas áreas de risco da capital. Através dos pluviômetros do sistema ClimAju, o órgão, que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), verificou o volume máximo acumulado de 40 milímetros de chuva na sexta-feira (07).

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, a maior incidência de precipitações ocorreu nos bairros Centro, Farolândia, Atalaia e Mosqueiro. “Atuamos de maneira estratégica e preventiva, principalmente nas áreas de risco, com equipes integradas aos demais órgãos do Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju”, frisou.

Até o final da tarde desta sexta-feira, duas ocorrências relacionadas a alagamentos foram registradas através do serviço emergência 199, nos bairros São José e 13 de julho, sem registro de vítimas ou interdições. O pico da maré, com 1,9 m, ocorreu por volta das 17h, quando também foram registradas pancadas de chuva com intensidade moderada na região central da cidade.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, ressalta a necessidade de manter atenção às situações de anormalidade. “Especialmente os moradores das áreas de risco devem redobrar o estado de observação. Nas encostas de morro, verificar situações de anormalidade como a inclinação de árvores e postes, assim como a movimentação de massa ou afundamento de piso, nas residências. Com relação aos riscos estruturais, é necessário acionar a Defesa Civil diante de barulhos no madeiramento do telhado ou identificação de rachaduras”, indicou.

O serviço emergencial 199 está disponível à população 24h, para a avaliação de riscos. “Atuamos de maneira preventiva com o encaminhamento de alertas SMS, na noite da quinta-feira (6), para o período de 48h, se encerrando no sábado (8). Mantemos equipes preparadas para atuar diante das necessidade possam surgir”, salientou o coordenador do órgão.

Foto: Defesa Civil