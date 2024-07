Defesa Vegetal da Emdagro alerta para importância de eliminar a murta de regiões citrícolas de Sergipe

Sempre atento e comprometido com a resolução de demandas que garantam uma melhor atuação do homem no campo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e sua vinculada, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (Emdagro), tem realizado um intenso trabalho de conscientização para combater o plantio e a manutenção da Murta nas áreas citrícolas do estado. A planta abriga o inseto Psilídeo, que, quando contaminado pela bactéria Candidatus Liberibacter spp, pode disseminar uma doença incurável – o Greening – nos pomares da região, em alguns casos inviabilizando toda a produção.

Sergipe possui o status de área sem ocorrência de Greening, existindo a presença do inseto, mas não da bactéria causadora da doença, o que é comprovado por análise laboratorial. Já a região sudeste, principalmente os estados de São Paulo e Minas Gerais, estão com mais de 40% das plantas de citros (laranja, tangerina, limão, etc.) de laranja contaminados com Greening ou HLB, que representa uma das maiores ameaças à citricultura mundial, por se propagar rapidamente.

Diante disso, as equipes de Defesa Sanitária Vegetal da Emdagro têm realizado um intenso trabalho de fiscalização e conscientização nas divisas do estado, a fim de evitar que mudas de Murta e cargas de citros (mudas ou frutos) provenientes das regiões afetadas entrem no estado sem a devida certificação fitossanitária de origem, principalmente nos municípios da região citrícola.

Conhecida como “Dama da Noite” ou “Jasmim de Laranjeira”, a Murta, de aspecto ornamental atraente e que produz florzinhas brancas muito cheirosas, semelhantes ao jasmim, é comum de ser encontrada em jardins de praças, cemitérios, calçadas de igrejas e vias públicas. Em municípios de zona citrícola, a planta representa um grave problema para as lavouras, por hospedar o inseto que transmite a bactéria causadora do Greening. A doença ataca as plantas cítricas, causando prejuízos significativos.

Como medida preventiva, com base na portaria Federal nº 317 de 21/05/2021 e Decreto Estadual nº 27.493, de 08/11/2010, é proibido o plantio ou manutenção da Murta em locais públicos e áreas particulares em 16 municípios sergipanos: Cristinápolis, Umbaúba, Pedrinhas, Arauá, Itabaianinha, Riachão do Dantas, Lagarto, Boquim, Salgado, Itaporanga D’Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba, Santana do São Francisco, Neópolis, Tomar do Geru e Japoatã.

Conforme observa o fiscal agropecuário da Emdagro Fábio Leal, o Greening como doença vegetal não tem cura. “As árvores novas afetadas não chegam a produzir, e as adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutos, definhando ao longo do tempo”, explicou, ao destacar que o inseto ataca os pomares nas épocas de brotação das plantas. “O controle do Greening exige o plantio de mudas sadias, a eliminação das plantas doentes e o controle do psilídeo”, ressaltou.

De acordo com o fiscal agropecuário Silvano Freire, o descumprimento da lei implica em multa, apreensão e destruição das plantas e cargas irregulares. “Sendo assim, não cabe ao infrator direito à indenização ou ressarcimento de prejuízos decorrentes, e as despesas da destruição das plantas e cargas serão custeadas por ele, conforme estabelecido por lei”, pontuou.

Ciente dos prejuízos que a doença pode causar em sua plantação de laranjas, o agricultor Carlos de Jesus Neto, do povoado Quebradas 3, no município de Salgado, fez questão de arrancar os três pés da planta que mantinha na frente de sua propriedade rural. “Vi a flor em um sítio vizinho, achei ela bonita e cheirosa, aí quis trazer para minha propriedade. Não sabia que podia prejudicar minha roça”, disse ele, ao destacar o trabalho feito pelos técnicos da Emdagro. “Nós não temos conhecimento de tudo, e sabendo que manter uma planta dessa pode prejudicar, a gente faz a nossa parte e arranca a planta”, afirmou o produtor.

Para o coordenador de Defesa Sanitária Vegetal da Emdagro, Sandro Roberto Kruger, é muito importante essa conscientização do produtor rural. “A erradicação da murta, por si só, não nos dá 100% de segurança de que não teremos o Greening no estado. Esta é uma medida de prevenção, a diminuição da população do inseto vetor, sempre buscando a conscientização dos produtores e população em geral. Para tanto, realizamos palestras e visitas em sindicatos e associações de agricultores, secretarias municipais de agricultura, com o objetivo de que entendam a importância de erradicar a murta. A planta infectada com a bactéria não demonstra sinais visíveis, mas o inseto que se hospeda nele é contaminado pela bactéria, e aí sim o estrago está feito, pois ele vai disseminar a doença nos pomares de citros, fazendo com que a bactéria cause a obstrução dos vasos da planta e, consequentemente, a sua morte”, explicou o engenheiro agrônomo.

ASN – Foto: Vieira Neto