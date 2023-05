Definida a programação da Festa do Catete 2023, em Rosário

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, divulgou na manhã desta sexta-feira (26), a programação oficial da tradicional Festa do Catete. O lançamento ocorreu em uma coletiva de imprensa, realizada no Balneário Parque Aquático Municipal.

A Festa do Catete tem como objetivo promover o fortalecimento da tradição junina, por meio da criação de oportunidades para artistas locais, regionais e nacionais. Considerada uma das principais prévias dos festejos juninos de Sergipe, a Festa do Catete também contribui para o desenvolvimento da economia local, conforme afirmou o prefeito de Rosário do Catete, César Resende. “A cada ano a festa reforça o título de grande festa junina da região. Toda uma estrutura foi planejada para recepcionar milhares de pessoas por noite, afinal, este evento também contribui com o fortalecimento do nosso comércio e do nosso turismo por meio da geração de empregos diretos e indiretos”, disse o prefeito.

PROGRAMAÇÃO

DIA 16 DE JUNHO | SEXTA-FEIRA

21h30 – Zeca Agricultor

23h – Pegada das Antigas

0h30 – Wallas Arrais

2h – França Ex-Mastruz

3h30 – Felipe Amorim

DIA 17 DE JUNHO | SÁBADO

21h30 – Raio da Silibrina

23h – Pablo

0h30 – Corisco do Trovão

2h – Zezo

3h30 – Zé Vaqueiro

DIA 18 DE JUNHO | DOMINGO

14h – Juninho Rodrigues

15h30 – Will Vaqueiro puxando a cavalgada, que sairá de General Maynard

18h – Raquel dos Teclados

19h30 – Liene Show

21h30 – Cuscuz com Leite

Por Keizer Santos