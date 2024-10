Delegacias plantonistas atuam na Operação Eleições 2024 no estado de Sergipe

A Polícia Civil do Estado de Sergipe ativou as delegacias plantonistas no interior e na capital do estado na noite desta sexta-feira, 4, para a Operação Eleições 2024. O trabalho segue até a manhã da segunda, 7, e, no período, as equipes atuam em todos os municípios de Sergipe, com delegados e oficiais investigadores nas delegacias, sendo que, em Aracaju, além da Delegacia Plantonista e do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), também funciona a Delegacia de Turismo (Detur). Na região metropolitana, estão abertas a 5ª DM, 11ª DM e 12ª DM, em Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros e São Cristóvão, respectivamente.

A ativação das delegacias objetiva regular a operacionalização da Polícia Civil de Sergipe durante as eleições municipais, de acordo com o Plano de Ação para a Segurança das Eleições 2024, desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em conjunto com os órgãos de segurança pública. No planejamento, que abrange Aracaju, Região Metropolitana e interior do estado, o efetivo conta com 91 delegados e 487 oficiais investigadores. No que se refere aos crimes eleitorais, a Polícia Civil atua nos locais onde não existem bases da Polícia Federal, de modo a apurar e colher provas, inclusive instaurando inquérito policial e lavrando autos de prisão em flagrante.

As equipes iniciaram a atuação nos dias que antecederam o processo eleitoral e estão de prontidão desde a sexta, com efetivo reforçado, para que a eleição transcorra com segurança e para que os cidadãos possam escolher, de modo seguro e tranquilo, seus representantes legais nesta eleição.

Centro de Comando e Controle

Para efetivar a atuação da Polícia Civil durante as eleições deste ano, a instituição estabeleceu o Centro de Comando e Controle, composto pela Delegacia-Geral, Divisão de Inteligência (Dipol), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal) e Corregedoria de Polícia Civil.

Atuação na capital e região metropolitana de Aracaju

Na capital e Região Metropolitana de Aracaju (RMA), no dia da eleição, a Polícia Civil conta com as unidades plantonistas: Central de Flagrantes, Delegacia de Turismo (Detur) e Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) em escala ordinária, com reforço de efetivo em escala extraordinária, para casos não eleitorais.

Na região metropolitana, a Polícia Civil estabeleceu o funcionamento plantonista da 5ª Delegacia (5ª DM), em Nossa Senhora do Socorro; 11ª DM, em Barra dos Coqueiros, e 12ª DM, em São Cristóvão. O atendimento plantonista no dia da votação, neste domingo, 6, acontece das 7h às 19h.

Atuação no interior

No dia das eleições, além das delegacias plantonistas ordinárias, as delegacias municipais do interior funcionarão das 7h às 19h, com equipe em regime de plantão extraordinário, com a presença de delegado e investigadores, compreendendo 71 unidades em funcionamento.

Unidades especializadas

Para reforçar a atuação da Polícia Civil no dia da votação, a instituição também escalou equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Divisão de Inteligência (Dipol).

As equipes do Cope e Dipol estarão de sobreaviso, para casos emergenciais e que necessitem de apoio tático especializado e de inteligência, conforme escala de sobreaviso ordinária. A equipe da Core estará de prontidão para casos emergenciais e que necessitem de apoio tático especializado.

Denúncias

Para denunciar crimes comuns e práticas que infringem a legislação eleitoral, a Secretaria da Segurança Pública orienta que os cidadãos encaminhem informações e denúncias ao Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190). Para registro de boletins de ocorrência, o cidadão pode comparecer a uma delegacia da Polícia Civil ou ainda formalizar a comunicação da ocorrência através da Delegacia Virtual, na internet.