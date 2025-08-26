DELEGADA KATARINA ENTREGA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA PRODUTORES DE MONTE ALEGRE E TOMAR DO GERU

A deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) promoveu, nesta segunda-feira, 25, a entrega de máquinas agrícolas, junto à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), para associações de produtores rurais de Monte Alegre e de Tomar do Geru.

O maquinário, no valor de quase R$ 400 mil, será fundamental para garantir mais celeridade no plantio, assegurando uma produção melhor e, consequentemente, mais renda para os produtores. Investimento que, para a deputada, é prioridade no mandato.

“Tenho um compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras que fazem a economia do nosso estado girar. Continuarei atuando para garantir mais investimentos que melhorem a vida das comunidades rurais. Afinal, investir no campo é investir nas pessoas e no desenvolvimento dos nossos municípios”, destacou”, afirmou.

A entrega consolida mais uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável no interior sergipano, reforçando a parceria entre o mandato da deputada e a Codevasf.

“Essas máquinas são um instrumento de transformação. Elas vão garantir melhores condições de trabalho, ampliar a produção e fortalecer a agricultura familiar, que é a base sustentável de muitas e cidades e comunidades sergipanas”, reforçou.

As associações contempladas comemoraram a conquista, que deve beneficiar diretamente centenas de produtores da região. Com o apoio, a expectativa é de que o uso da mecanização contribua para reduzir custos, otimizar o tempo de plantio e aumentar a qualidade da produção.

“Agradeço à deputada por esse incentivo grandioso. Serão 250 trabalhadores impactados por essa ação que tanto fomentará o nosso trabalho”, destacou Tênisson Santos Nascimento, presidente da Associação dos Produtores de Tomar do Geru.

Romário de Oliveira Lima, que preside a Associação dos Produtores de Monte Alegre, também vislumbra o fomento da produção local a partir de agora. “Essa máquina será de grande importância, porque nós, pequenos produtores, sempre ficamos para trás, plantando por último. Agora, teremos mais competitividade, fazendo nossa produção crescer”, comemorou.

Sergipe Sem Fome

A deputada também acompanhou, nesta segunda-feira, o lançamento oficial do programa “Sergipe Sem Fome”, inciativa do Governo do Estado através da Secretaria de Assistência Social e Inclusão.

O “Sergipe Sem Fome” representa a institucionalização de uma política pública constante no combate à fome, por meio de lei que assegura sua continuidade e efetividade a longo prazo. Trata-se de um passo estratégico e simbólico na construção de um estado mais justo e solidário.

Para a deputada Katarina, a formalização dessa política pública fortalece o compromisso com a segurança alimentar, atuando de forma estruturada, descentralizada e participativa. “É um momento decisivo para construir um Sergipe onde ninguém mais passe fome”, resume a deputada.

De acordo com a secretária de Assistência, Érica Mitidieri, o programa abraça várias frentes de atuação, reunindo e fortalecendo diversas ações já em curso, como o Prato do Povo; o Restaurante Popular Padre Pedro; o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA); CMais; Mão Amiga e Feiras da Agricultura Familiar.

Por: Ascom