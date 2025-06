Delegado Clever Farias anuncia 20 consultas gratuitas com clínico geral através do Mãos de Deus

A Iniciativa vai priorizar pessoas em situação de vulnerabilidade social e reforça compromisso com o cuidado comunitário

O delegado Clever Farias, idealizador do projeto social Mãos de Deus, utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, 18, para anunciar a disponibilização de 20 vagas para consultas gratuitas com clínico geral. A ação reforça o compromisso do projeto com a promoção da saúde e o atendimento humanizado, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Clever, o objetivo é garantir o acesso à atenção básica de saúde para quem mais precisa. “Se você conhece alguém que está precisando, entre em contato com a gente pelo número 9900-3233”, reforçou. As consultas são gratuitas e as vagas são limitadas, sendo priorizadas para quem se encontra em risco social ou sem acesso ao sistema de saúde.

O projeto Mãos de Deus já atua no município de Lagarto, na região centro-sul do estado, e vem se destacando pelo apoio ofertado a mães atípicas, promovendo atendimentos com escuta ativa e cuidado. A iniciativa une a solidariedade e serviço público, promovendo cidadania e empatia por meio de ações concretas.

