Delegado Clever Farias doa fardamentos e apoia projeto esportivo inclusivo

O delegado Clever Farias realizou, na noite da última quarta-feira, 29, a doação de fardamentos para atletas da Escolinha Brasiliense, projeto esportivo que acaba de expandir suas atividades para o município de Riachão do Dantas. Durante a entrega, o delegado destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento social e humano das crianças e adolescentes. “Agora Riachão tem esporte inclusivo. A escolinha do Brasiliense está desenvolvendo um trabalho com as crianças e os jovens, incluindo autistas e pessoas neurodivergentes, para promover a inclusão e também o desenvolvimento físico, emocional e social. Então eu apoio o esporte, eu apoio essa causa”, afirmou.

O treinador Zezinho, responsável pela filial da escolinha no município, agradeceu o gesto do delegado e destacou o impacto da parceria. “Hoje estou passando aqui para agradecer o nosso amigo delegado Clever Farias pelo fardamento que ele doou para alguns dos nossos atletas. A Escolinha Brasiliense, que nasceu na Colônia Treze, agora tem uma filial em Riachão do Dantas, e esse apoio é muito importante para continuarmos o nosso trabalho”, disse.

Entre os beneficiados, mães e familiares também expressaram gratidão pela iniciativa. Patrícia, mãe de um aluno atípico, ressaltou a relevância do esporte inclusivo para o desenvolvimento das crianças. “Meu filho é atípico, tem nível 1 de suporte TDAH, e quero agradecer ao delegado Clever e ao treinador Zezinho por trazerem esse projeto. Que venham mais apoios como esse”,

Ascom – Delegado Clever Farias