Delegado Clever Farias realiza a 5ª edição do Projeto Alegria de Criança em Lagarto

Ação aconteceu no bairro Alto da Boa Vista e levou lazer, inclusão e momentos de convivência para crianças e famílias da comunidade

Na tarde deste domingo, 14, o bairro Alto da Boa Vista, em Lagarto, recebeu a 5ª edição do Projeto Alegria de Criança. A iniciativa, idealizada e promovida pelo delegado Clever Farias, tem como objetivo proporcionar experiências de lazer, integração e acolhimento para crianças e famílias lagartenses em situação de vulnerabilidade social.

O evento reuniu moradores da região em uma tarde repleta de atividades recreativas, com brinquedos infláveis, cama elástica, pipoca, algodão doce e distribuição gratuita de brinquedos. A ação foi organizada com apoio de voluntários e parceiros locais, reforçando o compromisso com a solidariedade e o cuidado com a infância.

O projeto, que já passou por diversos bairros e povoados do município, vem se consolidando como uma das principais iniciativas sociais voltadas à infância em Lagarto. A cada edição, amplia seu alcance e fortalece os vínculos comunitários, promovendo cidadania e construindo memórias afetivas para as crianças atendidas.

Ação contou com a parceria da Paróquia Santa Luzia, localizada no bairro Alto da Boa Vista.

Ascom – Delegado Clever Farias / Projeto Mãos de Deus