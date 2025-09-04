Delegado Clever Farias realizará  mais uma edição do evento Alegria de Criança, em Lagarto

A ação será no bairro Alto da Boa Vista, no domingo, dia 14 de setembro, das 15h30 às 18h30 , e promete um dia de lazer e integração para as crianças da comunidade.

Idealizado e promovido pelo delegado Clever Farias, por meio do Projeto ‘Mãos de Deus’, o evento tem como objetivo ofertar momentos de lazer, afeto e inclusão social para crianças e famílias lagartenses.

Segundo Clever Farias, o projeto tem se consolidado na região Centro-Sul de Sergipe e chegará à quinta edição com a realização de mais um evento aqui em Lagarto.“Quero convidar todos os moradores do Alto da Boa Vista e de outros bairros a participarem dessa festa, que é feita com muito amor para nossas crianças”, destacou.

A programação contará com atividades recreativas totalmente gratuitas, como pula-pula, escorregador inflável, cama elástica, piscina de bolinha, além da distribuição de pipocas, algodão doce, e brindes para participantes de brincadeiras culturais.

Ascom – Delegado Clever Farias / Projeto Mãos de Deus