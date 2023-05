Delegado Clever Farias visita PRF para discutir implantação de sistema no município de Simão Dias

Na manhã desta quarta-feira, 10 de maio, o delegado de Simão Dias Clever Farias se reuniu com o Superintendente da PRF/SE, Wladimir Cardoso Hilário, para discutir pautas da segurança pública.

O objetivo da reunião girou em torno de viabilizar um Acordo de Cooperação Técnica entre a PRF e o município de Simão Dias, visando implantar sistema de Boletim de Ocorrências eletrônico para a Guarda Municipal; Declaração de Acidente de Trânsito, onde o cidadão poderá preencher de sua própria casa em caso de acidente com apenas dano material (sem vítimas) e Sistema de Consulta de Placas que irão subsidiar a fiscalização do trânsito pelos órgãos de segurança.

“Esse Acordo de Cooperação Técnica depende do aval da prefeitura local, que terá a contrapartida de instalar câmeras de segurança e fornecer o acesso a PRF, responsável por fazer a conexão com o sistema nacional e a base de dados que eles possuem”, frisou o delegado.

O Programa Multiagência, lançado pela Polícia Rodoviária Federal em março de 2022, consiste no compartilhamento de diversos sistemas de fiscalização e controle, utilizados pela instituição, a órgãos do Sistema Único de Segurança Pública e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

O objetivo é auxiliar instituições a registrar e acompanhar ocorrências, bem como integrar, estruturar, analisar e disponibilizar dados de forma rápida e segura.

Foto ascom