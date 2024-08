DENUNCIA: PLACAS DE VEÍCULOS ABANDONADOS ESTARIAM SENDO USADAS PARA ABASTECIMENTO?

Após denuncia repercutida na imprensa do Estado, por parte da população, de que os veículos do município de Canhoba estão se tornando ferro velho gerando um verdadeiro cemitério, surge agora mais um fato que pode complicar ainda mais a gestão do prefeito Crystophe Divino, caso proceda.

A suspeita de que as placas dos veículos abandonados estariam sendo usadas para gerar comprovação de abastecimento pode ser levada à investigação por parte da justiça e também do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE). “É bom que seja aberto uma investigação, primeiramente por parte da Câmara Municipal que deve realizar a fiscalização, porque ela representa a população. O segundo passo é denunciar perante a justiça e também cobrar um posicionamento do TCE. Caso a maioria dos vereadores não queira constituir uma comissão investigativa, basta ter um número mínimo e levantar as informações para dar seguimento. Sem resposta sobre o cemitério e sobre essa nova situação, é que não pode ficar. Passear é bom, administrar o município é diferente”, afirmou a fonte.

Canhoba é um município pobre às margens do rio São Francisco, vive de um FPM parco e de um ICMS muito pequeno. Continua atrasado em termos de desenvolvimento comercial e industrial, sua agricultura e a de sobrevivência e pequena agropecuária. A maior fonte de renda e emprego é gerada por meio da Prefeitura Municipal. A Câmara Municipal possui nove vereadores.

Até o momento, o repasse do FPM ao município foi de quase doze milhões, gerando uma média mensal de um milhão e setecentos mil. O gestor do município – Prefeito – tem uma grande responsabilidade em promover uma boa administração dos gastos públicos justamente em um momento que o País passa por um processo de moralização da coisa pública.

A de denuncia deve ser levada à Câmara Municipal e para demais órgãos.

Por Adeval Marques