Deputada Áurea Ribeiro lamenta saída de fábrica do Grupo Maratá de Lagarto

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) lamentou na Sessão Plenária desta quinta-feira (17) na Assembleia Legislaiva de Sergipe (Alese), a perda de investimentos com a saída de uma empresa de Lagarto para o estado de Alagoas.

“Quero aqui demonstrar toda a minha indignação pois Sergipe acaba de perder um investimento de R$ 400 milhões. Eu não estou falando de R$ 400; estou falando porque estou sentindo na pele a dor de ver uma empresa sair do nosso município em virtude de richas políticas por parte do atual prefeito de Lagarto contra o empresário José Augusto Vieira e o Grupo Maratá”, lamenta.

De acordo com a parlamentar, não é a primeira vez que acontece um episódio semelhante no município de Lagarto.

“Anos atrás o mesmo grupo político tirou da nossa cidade, outro complexo industrial que era o Café Maratá e milhares de empregos. Dessa vez, o empresário Augusto Vieira e o governador Fábio Mitidieri haviam anunciado a instalação de uma nova fábrica de biscoitos em Lagarto. Esse projeto era promissor, gerador de renda e muito esperado pelos nossos lagartenses, principalmente por aqueles que sonham com um emprego, mas o clima de insegurança criado por vingança familiar da atual gestão municipal, tira mais um investimento das mãos do noso povo. É lamentável ver a política usada para perseguir e não para construir”, enfatiza.

Áurea Ribeiro prosseguiu o discuros na tribuna ressaltando que só quem perde é a população.

“O prejuízo ficou para as famílias, os trabalhadores, o comércio e toda a economia local que deixa de gerar milhares e milhares de empregos. Essa falta de responsabilidade destrói oportunidades e impacta na economia não só de Lagarto, mas de todo estado de Sergipe. Enquanto isso, o estado de Alagoas agradece porque é lá que esse investimento será feito. Não posso me calar diante disso porque estamos falando sobre futuro, emprego e geração de renda para o nosso povo. Quando o prefeito vai governar para a nossa gente e deixar sua vaidade e birra política de lado?”, questiona.

Questão de Ordem

Durante Questão de Ordem o deputado Ibrain de Valmir (PV) informou:

“Deputada Áurea, essa indústria de biscoitos dentro do município de Lagarto foi um projeto atrasado porque o Grupo Maratá está fazendo um grande investimento de mais de R$ 1 bilhão em outro estado. E a fábrica que vai para Alagoas é de moagem de trigo; não tem nada a ver com a fábrica de biscoitos”.

Hospital do Amor

A deputada também convidou os colegas parlamentares para fazerem uma visita nesta sexta-feira (18) ao Hospital do Amor, localizado no município, que contará com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“Parabenizo o deputado Federal Gustinho Ribeiro e a ex-prefeita Hilda Ribeiro pois hoje o Hospital do Amor é realidade através do mandato da ex-prefeita Hilda e da força do deputado Gustinho”, observa parabenizando ainda o governador de Sergipe pela construção do Hospital do Câncer em Aracaju, que também será visitado pelo ministro.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza