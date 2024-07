Deputada Carminha Paiva homenageia profissionais do GSI após prestação de socorro

A deputada Carminha Paiva (Republicanos) subiu à Tribuna para presta uma homenagem aos profissionais do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Os servidores prestaram socorro a uma pessoa na Praça Fausto Cardoso, onde está localizada a Alese.

“Ontem testemunhei um evento que exemplifica o compromisso e a dedicação excepcionais de nossos policiais do Gabinete de Segurança Institucional da Alese. Por volta do meio-dia, aqui na Praça Fausto Cardoso, a equipe composta pelo cabo Andrade e pelos soldados M Silva e Sávio foi chamada às pressas pelos presentes para prestar socorro a uma senhora em situação crítica”, falou.

A parlamentar contou que Eliane de Fátima Alves Rufino estava sofrendo uma convulsão intensa e se encontrava em estado de inconsciência. A senhora ainda estava com sintomas de afogamento devido a grande quantidade de vômito.

“Mesmo sem os equipamentos de proteção adequados, com determinação acionaram o Samu e solicitaram urgentemente uma equipe médica para o local. Gostaria de ressaltar a coragem e o profissionalismo desses policiais que arriscaram suas próprias vidas ao se expor no contato com sangue e secreções para salvar a vida da senhora”, acrescentou.

Ela indicou os profissionais para receberem a honraria de bravura, já que se trata de inspiração com o serviço público prestado. As declarações ocorreram durante o grande expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira