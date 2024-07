Deputada Linda Brasil lamenta o assassinato de uma mulher trans em Itabaiana

O assassinato de uma mulher trans (com tiros na cabeça e nas costas) na noite da última terça-feira (2), no município de Itabaiana, foi tema de pronunciamento da deputada Linda Brasil (PSOL), na Sessão Plenária desta quarta-feira (3), na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese).

“Com profundo pesar e revolta, venho denunciar mais um crime brutal que ceifa a vida de uma pessoa trans em nosso estado. Na noite de ontem, Ketilly foi assassinada a tiros no bairro São Cristóvão, em Itabaiana. Este crime hediondo ocorre em meio a um cenário de desinformação, ódio e discriminação que são, infelizmente, perpetuados por algumas figuras públicas e meios de comunicação. Recentemente, Ketilly esteve no centro de uma polêmica envolvendo um radialista de um veículo de de Itabaiana e vereador da cidade de Tobias Barreto, que proferiu discursos de ódio e estigmatização contra ela. Em um momento de fragilidade, quando Ketilly foi acusada de furto, esse indivíduo usou seus canais de comunicação para disseminar preconceito e incitar a violência. É inadmissível que a nossa existência seja marginalizada”, observa.

A parlamentar deixou claro não estar defendendo qualquer tipo de crime. “Acreditamos que toda cidadã e cidadão tem o direito constitucional de se defender e, quando comete um crime, deve ser julgado e aplicadas as sanções pela justiça. No entanto, um crime não pode ser justificado por outro. A violência brutal que resultou na morte de Ketilly expõe a falha do sistema de justiça em proteger vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nosso sistema de justiça é frágil e falhou em proteger Ketilly, mesmo após toda a polêmica e atenção voltada para seu caso. Essa vulnerabilidade é uma realidade constante para a comunidade trans, que enfrenta diariamente o preconceito, a discriminação e a violência”, ressalta.

Comunicação Pública

Linda Brasil também falou sobre uma reunião que teve juntam,ente com sua equipe de trabalho, com o secretário de estado da Comunicação do Governo de Sergipe, Cleon Menezes, com a finalidade de discutir o Projeto de Lei de sua autoria, que define diretrizes para a Comunicação Pública no estado de Sergipe.

“Esse projeto visa organizar e estruturar a comunicação dos órgãos públicos, entidades autônomas e outros órgãos vinculados ao governo estadual. Tive uma reunião semana passada na Escola do Legislativo (Elese) com representantes das instituições e sindicatos para a melhoria, para que esse projeto possa realmente corresponder à expectativa daqueles que fazem a comunicação pública do nosso estado”, informa.

Ela destacou a importância de garantir que a população sergipana tenha acesso a uma informação de forma plural, inclusiva e acessível, fomentando a participação social e criando canais para a construção de políticas públicas.

“É essencial que a comunicação pública seja isenta de auto-promoção política e livre de influências partidárias, assegurando uma comunicação verdadeiramente pública e independente. Durante a reunião também abordamos questões importantes relacionadas às estruturas de Comunicação e aos e às profissionais do estado. Solicitamos mais valorização para essas trabalhadoras e trabalhadores, incluindo a realização de concurso público e a reestruturação dos equipamentos principalmente dos órgãos como a TV Aperipê, que infelizmente está em situação caótica. Apresentamos sugestões para a busca de recursos públicos, seja na esfera federal visando a estruturação dos órgãos de comunicação pública. Foi uma reunião ampla e produtiva com o secretário mostrando-se receptivo às nossas propostas”, diz lembrando que a comunicação pública é muito importante para a manutenção da democracia, passando informações de qualidade, com segurança e verdade, combatendo as fake news que prejudicam todos os poderes constituídos.

