Deputada repercute superlotação no Hospital Regional de Estância

Durante o pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (18), a deputada Linda Brasil (PSOL) repercutiu uma denuncia feita por representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde de Sergipe (Sintasa) sobre a superlotação no Hospital Regional de Estância. Para a parlamentar, a situação verificada reflete um problema recorrente em diversas unidades de saúde do estado.

A parlamentar ressaltou na tribuna da Assembleia Legislativa que, a última convocação de novos profissionais do Processo Seletivo Simplificado (PSS) ocorreu no início do ano.

“Com quase seis meses sem novas contratações, a falta de pessoal tem agravado a sobrecarga dos trabalhadores. O Sintasa também relatou a ocorrência de um surto de escorpiões na região aumentando ainda mais o número de pacientes no hospital. Em setores cruciais como a pediatria e a pediatria cirúrgica, há dias em que apenas dois profissionais são responsáveis por cuidar de 12 pacientes, uma situação que revela uma falta de condições de serviço para as trabalhadoras(es)”, declarou Linda Brasil.

De acordo com Linda Brasil, outro problema grave apontado é o remanejamento automático de trabalhadores que chegam por último ao hospital, mesmo que dentro do horário estipulado para o início do trabalho.

“Para o sindicato, a situação no Hospital Regional de Estância evidencia a falta de planejamento da superintendência local. Esperamos que a fundação Hospitalar de Saúde, a superintendência local, atenda o Sindicato e tome providências urgentes para resolver essas questões e garantir bom atendimento para a população e condições de trabalho adequadas para os profissionais de saúde”, enfatizou Linda Brasil.

O anúncio do concurso da Polícia Militar de Sergipe e o abandono do Centro de Aracaju também foram assuntos abordados pela parlamentar.

