DEPUTADA YANDRA MOURA PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO EM CANHOBA E GARANTE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO

Moradores do Baixo São Francisco agora possuem mais um espaço de convivência e de turismo na região. Neste final de semana, foi inaugurada e entregue à população a orla do povoado Borda da Mata, em Canhoba. A deputada Yandra Moura (União) participou da solenidade a convite do prefeito Chrystophe Divino.

“Fico imensamente feliz em fazer parte desse dia tão especial, pois a nova orla vai alavancar o turismo, oferecer momentos de lazer, convivência e alegria para a nossa gente”, declarou a parlamentar.

Junto com a inauguração da orla, foi entregue a pavimentação em paralelepípedo do local. “Vale lembrar que foram utilizados recursos do ex-deputado federal André Moura. Os moradores têm a garantia da continuidade das obras de pavimentação através do nosso mandato, onde destinei R$ 500 mil em emendas para concluir a beleza desta nova orla”, acrescentou a deputada.

Durante o mandato parlamentar, Yandra até agora já destinou aproximadamente R$ 5 milhões para o município de Canhoba, que estão sendo investidos na saúde pública, infraestrutura, cultura, turismo e lazer. “Assumimos este compromisso com o povo canhobense e estamos cumprindo, porque reconhecemos o quanto é importante estar presente ajudando essa cidade administrada pelo nosso prefeito Chrystophe a se desenvolver cada vez mais”, concluiu.

Assessoria de Imprensa