Deputado anuncia construção de Centro de Tratamento para pessoas com diabetes

Durante evento realizado no município da Barra dos Coqueiros, o deputado estadual Adailton Martins (PSD) anunciou importantes investimentos para a saúde da região. Na ocasião, o parlamentar confirmou a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares de seu mandato, que serão aplicados na construção de um Centro de Tratamento Especializado para pessoas com diabetes e na reforma e ampliação do Hospital Municipal.

O anúncio foi feito durante a inauguração da Secretaria Especial do Jatobá, onde o deputado reforçou seu compromisso com o bem-estar da população barracoqueirense. “Sabemos como a diabetes afeta a vida de milhares de pessoas. Ter um centro exclusivo para esse tipo de atendimento fará toda a diferença no cuidado, no acompanhamento e na qualidade de vida dos pacientes”, afirmou Adailton.

Além do centro especializado, a reforma e ampliação do Hospital Municipal visam garantir mais estrutura, dignidade e agilidade nos atendimentos. “Nosso mandato trabalha para fortalecer o SUS nos municípios, com mais investimentos em saúde básica, urgência e especialidades. Essa é uma conquista para todos que precisam de um serviço de saúde mais acessível e eficiente”, destacou o parlamentar.

Com atuação marcada por ações concretas, Adailton Martins tem se destacado pela defesa de diversas bandeiras, especialmente aquelas voltadas à saúde pública e ao bem-estar da população sergipana. O investimento de R$ 1 milhão anunciado na Barra dos Coqueiros reforça esse compromisso e representa mais um passo na construção de uma saúde mais humana e de qualidade para todos.

