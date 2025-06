Deputado Cristiano Cavalcante destaca grandeza do São Pedro de Capela

Durante Sessão Plenária nesta quarta-feira (25), o deputado Cristiano Cavalcante (União) exaltou a importância cultural e a grandiosidade do tradicional São Pedro do município de Capela, considerado um dos maiores e mais tradicionais do Brasil. O evento marca o encerramento oficial do ciclo junino em Sergipe e é composto por uma extensa programação cultural e religiosa que atrai milhares de pessoas.

“Esta semana acontece o maior e melhor São Pedro do Brasil, encerrando oficialmente o ciclo junino do nosso estado: o São Pedro de Capela e a tradicional Festa do Mastro”, afirmou o parlamentar. Ele relembrou que as festividades começaram no último dia 31 de maio, com a tradicional Sarandaia. “É uma tradição que leva milhares às ruas ao som dos pífanos e das zabumbas, dando boas-vindas ao mês de junho e recolhendo os brindes para ornamentar o mastro, que foi selecionado na semana passada diante de uma verdadeira multidão.”

A programação oficial desta semana terá início na quinta-feira com a Missa do Fogueteiro e a Festa da Matriz, que ocorre há 16 anos, organizada pelo atual vice-prefeito Alexandre Nascimento. Na sexta-feira, começam os grandes shows do São Pedro, com apresentações de artistas como Saga do Vaqueiro, Iguinho e Lulinha, Danielzinho Jr., Painel de Controle, Tayrone Cigano e Felipe Amorim. No sábado, o “Esquenta do São Pedro” contará com Micael Santos e Le Nobre, seguido pelo segundo dia de festa com Raulzinho do Acordeon, Jonas Esticado, César Menoti e Fabiano, Luanzinho, Rey Vaqueiro e Natanzinho Lima.

Um dos momentos mais simbólicos da festa é o tradicional cortejo do mastro, que acontece há 86 anos. “Ele começa às 8 horas da manhã, com concentração na sede da Prefeitura. Seguimos até a Mata do Junco para a retirada do mastro, que segue acompanhado ao som de Xand Avião e Valnejóis. Essa é uma das manifestações culturais mais aguardadas do interior do estado e uma das mais tradicionais do Brasil”, destacou Cristiano Cavalcante, lembrando que a tradição surgiu em 1939 como uma brincadeira entre quatro irmãos.

O deputado finalizou sua fala parabenizando os responsáveis pela organização da festa. “Parabenizo o prefeito Júnior Tourinho pelo compromisso e respeito com essa tradição, os foguetos e o povo da Capela, a ex-prefeita e atual secretária de Governo Silvany Mamlak, e todos que contribuem para manter viva essa celebração que é parte da identidade do povo capelense — um povo acolhedor, caloroso e cheio de cultura, que conquista o coração de todos que conhecem essa festa.”

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques