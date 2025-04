Deputado Georgeo denuncia sofrimento de moradores do sertão com a falta de água

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) denunciou no pequeno expediente da sessão desta quarta-feira, 09, a situação triste enfrentada pela comunidade do Povoado Lagoa Redonda em Porto da Folha/SE. A falta de água tem afetado muito a região e os moradores realizaram uma manifestação ontem para reivindicar providências ao governo.

“São vários dias sem água no povoado. Os moradores fizeram um protesto, inclusive, o vídeo está circulando nas redes sociais”, informou Georgeo, ao reproduzir em plenário a fala de um representante da comunidade durante a manifestação. No vídeo, o morador diz que a comunidade está sem abastecimento de água há mais de 20 dias, enquanto uma caixa d’água está cheia, derramando e gerando desperdício.

Georgeo pediu ao Presidente da Deso para resolver a situação o quanto antes, amenizando assim o sofrimento dos sertanejos. “As pessoas reclamam muito. Alguns estão confiando na Iguá, empresa que está assumindo o serviço de distribuição de água no estado, mas ainda hoje diversas localidades em Sergipe permanecem sem o abastecimento correto de água”, relatou Passos.

Monte Alegre

Em Monte Alegre a situação também é semelhante. “Recebi a informação do vereador Tonda Taxista que várias localidades de Monte Alegre estão há dias sem o fornecimento de água. Faço aqui um apelo ao Governo do Estado para resolver essa situação, que tem afetado muito os moradores do sertão”, disse Georgeo.

