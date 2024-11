Deputado Georgeo Passos cobra melhorias no rodoanel do município de Itabaianinha

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou o grande expediente da sessão plenária desta quinta-feira (21) para solicitar ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) melhorias no Anel Viário Ceramista Hildebrando Dias da Costa, mais conhecido como rodoanel de Itabaianinha. A obra, construída com recursos do Proinvest em 2016, já está deteriorada em vários locais.

Para comprovar o problema, Georgeo exibiu um vídeo enviado pelo vereador eleito por Itabaianinha, Geobaldo, mostrando que o rodoanel apresenta diversos buracos na pista, trazendo um perigo constante aos motoristas. “O asfalto está deteriorado em vários lugares. Além disso, a via não tem iluminação, tornando-se um risco constante de acidentes fatais”, alertou.

“Somente naquela localidade, mais de 10 pessoas já perderam a vida desde que a obra foi feita. Uma intervenção que era para trazer segurança para quem estava trafegando, para quem queria ir para Tobias Barreto, até acessar a BR sem precisar entrar pela cidade de Itabaianinha. Porém, que hoje não traz segurança alguma e que pode trazer outras mortes se nada for feito”, completou o parlamentar.

Monte Alegre

Georgeo também levou à Alese um pedido feito pelo vereador eleito de Monte Alegre, Tonda Taxista, solicitando redutor de velocidade na Rodovia SE-230, principalmente na entrada para o Povoado Baixa Verde. O deputado explicou que no local também há uma constância de acidentes. “As pessoas acabam entrando de vez na estrada e causando colisões. Que o DER ouça esse apelo e possa instalar um redutor na localidade”, finalizou Georgeo.

Fonte e foto assessoria