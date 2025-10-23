Deputado Georgeo Passos denuncia falta de água no Alto da Alegria em Ribeirópolis

Em pronunciamento na sessão ordinária de ontem, 21, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a cobrar melhorias no abastecimento de água em Ribeirópolis. Desta vez, o parlamentar apresentou a indignação de moradores da área do Alto da Alegria que vêm sofrendo com o desabastecimento há mais de 15 dias.

“A comunidade está cansada de esperar e precisa de uma solução definitiva. Não apenas paliativo”, frisou o morador na mensagem lida pelo deputado. Georgeo insistiu para que as providências sejam tomadas. “Apelamos para Agrese que tem o dever de fiscalizar a concessão que hoje está com a Iguá; e mais uma vez apelamos à própria empresa que não maltrate tanto o povo de Ribeirópolis”, disse.

Nos últimos dias a falta de água em Ribeirópolis tem sido mais preocupante. Além do Alto da Alegria, moradores da Rua Robustiano Menezes (Tabocas), dos conjuntos Isaías Monteiro, Djalma Dantas, José Francisco do Nascimento e Residencial San Lorenzo passaram dias sem abastecimento de água.

“Não chegamos nem no verão e veja que cenário estamos vivendo e praticamente todos os municípios sergipanos reclamando das constantes faltas de água. Semana passada falei sobre a situação de Nossa Senhora das Dores, que não tem água e agora ficou mais caro 80% com a taxa de esgoto”, lamentou o deputado.

Poço Verde

Outro apelo apresentado por Georgeo foi de um morador do Povoado Tabuleirinho em Poço Verde. “Uma região com mais de 2 mil habitantes que sofre há vários anos por completo desabastecimento de água e que agora parece ter ficado fora do mapa da Iguá”, denunciou o morador. O deputado relembrou que o governador Fábio defendeu a privatização da Deso como solução para melhoria do abastecimento de água, porém a situação piorou.

Texto e foto assessoria