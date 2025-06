Ibrain celebra legado familiar e força da cultura no Festival da Mandioca

Presente no Festival da Mandioca 2025, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) destacou com emoção a força das tradições populares e a importância do evento para o município de Lagarto. Criado em 2009, durante a gestão de seu pai, Valmir Monteiro, o festival se consolidou como uma das maiores celebrações culturais e econômicas da região.

Para Ibrain, participar do evento tem um significado especial. “Esse festival nasceu do compromisso de meu pai, Valmir, lá em 2009, com a valorização da nossa cultura e com o desenvolvimento de Lagarto. Hoje, como deputado, é uma honra ver o quanto essa ideia cresceu e continua movimentando a economia, o turismo e a autoestima do nosso povo. Meu sentimento é de gratidão em ver o nome dele no palco principal, uma homenagem que emociona toda a nossa família. O prefeito Sérgio está inovando esse ano. Tenho certeza que o Festival se consagrará como o maior do interior de Sergipe”, afirmou.

O parlamentar circulou pela festa ao lado do prefeito Sérgio Reis, da vice Suely Menezes e do deputado federal Fábio Reis.

A participação de Ibrain no festival reforça o elo entre cultura, identidade e políticas públicas, além de evidenciar a continuidade de um legado que segue transformando realidades e fortalecendo o orgulho lagartense.

Texto e foto assessoria