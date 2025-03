Ibrain comemora entrega dos Cartões CMais Inclusão e CMais Ser Criança em Lagarto

Nesta terça-feira, 11, o deputado estadual Ibrain de Valmir(PV) fez o uso da palavra durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe para registrar um momento importante para o povo do município de Lagarto, que foi a entrega dos Cartões CMais Inclusão e CMais Ser Criança para mil famílias. Além disso, ele aproveitou para parabenizar o governo do estado, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), e a prefeitura Municipal pela iniciativa que vai mudar a realidade das famílias beneficiadas.

A solenidade de entrega dos cartões foi realizada pelo prefeito Sérgio Reis, juntamente com a vice-prefeita e secretária da Sedest, Suely Menezes, e contou com a presença da secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), e primeira dama do estado, Érika Mitidiere. Ao todo, 938 cartões CMais Inclusão e 150 cartões CMais Ser Criança foram entregues às mães e aos pais de famílias.

Segundo o deputado Ibrain de Valmir, esse momento é muito especial para as famílias beneficiadas. “O cartão CMais Inclusão é CMais Criança está funcionando a todo vapor na cidade de Lagarto e chega em boa hora para as famílias lagartenses. Quero parabenizar o governo do estado e o prefeito Sérgio Reis por fazerem a diferença na vida desses pais e mães. Eu fiz questão de prestigiar a solidade para ver de perto a alegria do meu povo”, finaliza.

Texto e foto assessoria