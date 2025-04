Deputado Ibrain de Valmir comemora o sucesso dos três dias de Lagarto Folia 2025

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) celebrou o grande sucesso do Lagarto Folia 2025, evento que movimentou a cidade de Lagarto entre os dias 19 e 21 de abril. A festa, que marcou os 145 anos do município, reuniu milhares de foliões, promoveu a cultura sergipana e impulsionou a economia local.

Durante os três dias de festa, mais de 20 atrações animaram o público em uma estrutura planejada para garantir segurança, conforto e acessibilidade a todos. A celebração teve o apoio do Governo do Estado, através da Funcap, e da Prefeitura Municipal de Lagarto, em uma união de forças que demonstrou a importância do trabalho coletivo em prol do bem-estar da população.

“Vivemos um final de semana inesquecível. O Lagarto Folia é mais do que uma festa: é um símbolo da nossa identidade, da força do nosso povo e da união entre cultura e desenvolvimento. A cidade estava vibrando, os ambulantes satisfeitos, o comércio aquecido e, acima de tudo, tivemos um evento marcado pela paz e alegria”, destacou o parlamentar.

Ibrain, que acompanhou de perto os três dias de folia, agradeceu a todos os envolvidos na organização do evento e reafirmou seu compromisso com a valorização da cultura local. “Nossa luta é por uma Lagarto cada vez mais forte e cheia de oportunidades. E eventos como esse mostram que estamos no caminho certo”, concluiu.

Ascom – Deputado Ibrain de Valmir (PV)