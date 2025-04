Deputado Ibrain de Valmir comenta avanço na assistência social de Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) acompanha a atuação da nova gestão de Lagarto com atenção. Natural do município do Centro- Sul, Ibrain trabalha pela melhoria da qualidade de vida da população. Nesta sexta, o parlamentar esteve com a secretária de desenvolvimento social e do trabalho de Lagarto, Suely Menezes, para tratar de parcerias.

Ibrain de Valmir demonstrou sua satisfação com o progresso da secretaria. “Estou maravilhado com o progresso que a secretaria teve dentro do município de Lagarto, e feliz por estar vendo o carinho que a secretária está tendo com as pessoas que mais precisam do serviço público. Parabenizo a minha secretária pelo excelente trabalho”.

A secretária e vice-prefeita Suely agradeceu a visita do deputado e destacou a importância da parceria para o desenvolvimento do município. “Foi uma honra muito grande receber a visita de Ibrain, que é um parceiro, deputado atuante e sempre preocupado com os lagartenses”, disse.

ASCOM – Deputado estadual Ibrain de Valmir