Deputado Ibrain de Valmir convida população para participar do Lagarto Folia 2025

O deputado Ibrain de Valmir (PV) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (15) para destacar a edição 2025 do Lagarto Folia. A festividade é pela organizada Prefeitura de Lagarto e Governo do Estado e acontece entre os dias 19 e 21 de abril.

“Mais de 20 atrações nacionais estarão presentes na festa. Já a estrutura será organizada com apoio da gestão municipal e conta com limpeza urbana, segurança, assistência em saúde e organização do trânsito”, explicou o parlamentar Ibrain de Valmir.

145 anos de Lagarto

No próximo domingo, 20, Lagarto completa 145 anos e para celebrar a data, a administração municipal preparou uma programação que inicia nesta segunda-feira, 14, e segue até o dia 30 deste mês, com eventos distribuídos em diversas localidades do município.

“Lagarto possui um dos mais ricos legados históricos do interior sergipanio, com raízes que retomam ao período colonial. É berço de importantes nomes da política, cultura, e das artes, a exemplo de Sílvio Romero”, destacou o deputado Ibrain de Valmir.

Foto: Jadilson Simões

Por Junior Matos