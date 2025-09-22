Deputado Ibrain de Valmir destaca formatura do Programa Mulheres Mil em Lagarto

Nesta sexta-feira, 19 de setembro, o Instituto Valmir Monteiro sediou a cerimônia de entrega dos certificados dos cursos de Agente de Alimentação Escolar e Assistente Administrativo, promovidos pelo Programa Mulheres Mil, do Instituto Federal de Sergipe. O evento marcou a conclusão de mais uma etapa de formação profissional em Lagarto.

Para o deputado Ibrain de Valmir (PV) a solenidade representa um momento de valorização social e de fortalecimento das oportunidades de emprego.

“É emocionante ver tantas mulheres concluindo seus cursos e se preparando para o mercado de trabalho. O conhecimento transforma vidas, abre portas e traz dignidade. Esse é o caminho que sempre defendemos: educação e oportunidade como instrumentos de inclusão social”, afirmou.

Ibrain lembrou ainda o exemplo do seu pai, Valmir Monteiro, que sempre pautou sua vida pública pela defesa do desenvolvimento social de Lagarto e região.

“O Instituto que leva o nome do meu pai hoje cumpre, mais uma vez, o papel que ele tanto sonhou de ser um espaço que promove oportunidades para o nosso povo”, destacou o parlamentar.

O Programa Mulheres Mil é voltado para ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de mulheres em situação de vulnerabilidade social, oferecendo formação capaz de garantir melhores perspectivas de emprego e fortalecer o exercício da cidadania.

