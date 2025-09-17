Deputado Ibrain de Valmir destaca importância dos programas Novo Lar e Casa Legal em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir destacou, nesta quarta-feira (17), os programas Novo Lar e Casa Legal em Lagarto, iniciativas do Governo de Sergipe coordenadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

Em seu pronunciamento, o parlamentar ressaltou que os dois programas são instrumentos fundamentais de transformação social, pois unem habitação digna, cidadania e qualidade de vida.

“O Governo do Estado, por meio da Assistência Social, está trazendo um trabalho que vai muito além da reforma de casas e banheiros. É a garantia de dignidade, saúde e melhores condições de vida para as famílias lagartenses. Quero parabenizar a primeira-dama e toda a equipe da Seasic por essa ação que chega para transformar realidades”, afirmou Ibrain.

O Programa Novo Lar, instituído pela Lei nº 8.759/2020 e atualizado pela Lei nº 9.609/2025, tem como objetivo requalificar unidades habitacionais precárias de famílias de baixa renda. Já o Casa Legal atua na regularização fundiária de interesse social (Reurb-S), garantindo o direito à moradia digna e promovendo a cidadania através da titulação de propriedades.

Segundo Ibraim, o trabalho desenvolvido pela Assistência Social fortalece também a saúde preventiva.

“Quando o Estado investe em moradia adequada, está cuidando da saúde das pessoas. Um lar com estrutura, saneamento e segurança reduz doenças, dá mais conforto e resgata a autoestima das famílias. Lagarto recebe hoje um presente que traz esperança e futuro para muita gente. Nosso mandato estará sempre apoiando iniciativas que melhorem a vida do povo sergipano”, concluiu o deputado.

Em Sergipe, os programas já apresentam resultados expressivos. O Novo Lar contabiliza 1.491 visitas realizadas, 610 obras concluídas e 231 reformas executadas, com investimento superior a R$ 1,5 milhão. Além disso, já foram assinados contratos para a reforma de mais de 4 mil moradias em diferentes regiões do estado.

O Casa Legal, por sua vez, vem avançando na entrega de títulos de propriedade, assegurando segurança jurídica e acesso a serviços básicos urbanos para centenas de famílias.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)