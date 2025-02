Deputado Ibrain de Valmir direciona emendas para a APAE do município de Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 13, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) realizou uma visita à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da cidade de Lagarto/SE (APAE/Lagarto), instituiçao a qual destinou emendas impositivas para fortalecer a missão de continuar cuidando de pessoas com necessidades especiais.

A APAE tem como missão a promoção de articulação de ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionada à melhoria da qualidade de vida e inclusão da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Por este compromisso tão importante com a sociedade, que o parlamentar a escolheu para direcionar parte significativa das suas emendas.

Segundo o deputado Ibrain, a inclusão e o amor precisam ser fortalecidos todos os dias. “ O meu compromisso é com as pessoas, com a esperança e com um futuro melhor para todos. O trabalho como parlamentar me proporciona a alegria de poder cuidar das pessoas. Ações como estas reabastecem a minha alma e me fazem seguir em frente na missão política”, finalizou.

Texto e foto assessoria