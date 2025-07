Deputado Ibrain de Valmir já destinou R$1,3 milhão para o Hospital de Amor em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) segue empenhado na luta pela ampliação e interiorização do tratamento oncológico em Sergipe. Um dos maiores exemplos desse compromisso é a atuação direta na viabilização de recursos para o Hospital de Amor de Lagarto, que vem se consolidando como uma importante referência na área da oncologia no interior do estado.

Desde 2023, o parlamentar já destinou cerca de R$ 1,3 milhão em investimentos para a unidade, garantindo estrutura e condições mais dignas para pacientes em tratamento contra o câncer.

Em 2023, foram R$ 464.636,00 para a aquisição de uma ambulância de grande porte com UTI móvel, além de R$ 200.000,00 em recursos de custeio para auxiliar nas obras da sede. Em 2024, mais R$ 400 mil foram assegurados para a compra de uma nova ambulância de grande porte com UTI, reforçando o atendimento e transporte de pacientes em situações de maior complexidade.

Agora, em 2025, Ibrain garantiu mais R$ 300 mil para a aquisição de um equipamento fundamental para o setor de radioterapia: um aparelho de refrigeração, essencial para o bom funcionamento das máquinas que realizam o tratamento.

“Essa luta é por vidas e pela dignidade de pacientes que enfrentam o câncer. O Hospital de Amor representa esperança para muitas famílias que antes precisavam se deslocar para outros estados”, reforça Ibrain.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)