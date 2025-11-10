Deputado Ibrain de Valmir participa da 35ª Festa do Vaqueiro, em Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) participou neste domingo da 35ª edição da tradicional Festa do Vaqueiro do povoado Olhos d’Água, em Lagarto, evento que celebra a força da cultura sertaneja e as tradições do homem do campo.

A festa, organizada pela vereadora Manoela, reuniu vaqueiros, famílias e lideranças locais em um clima de alegria e valorização das raízes lagartenses. Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, vereador Washington da Mariquita, o ex-prefeito Jerônimo Reis, e a vice-prefeita Suely Menezes, acompanhada de seu esposo, Joãozinho.

“A Festa do Vaqueiro é símbolo da nossa identidade, da garra e da fé do povo do interior. Estar aqui, celebrando com os amigos e fortalecendo essa tradição tão bonita, é motivo de alegria e orgulho”, destacou o deputado.

O parlamentar parabenizou a vereadora Manoela pela organização e ressaltou o papel das mulheres na preservação das tradições culturais e no fortalecimento da política municipal.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)