Deputado Ibrain de Valmir participa do 28º Casamento do Matuto na Colônia Treze

Acompanhando o prefeito Sérgio Reis, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) marcou presença no 28º Casamento do Matuto da Colônia Treze, em Lagarto, neste domingo, reforçando seu compromisso com a valorização das tradições culturais e com o fortalecimento da economia local.

O Casamento do Matuto é patrimônio cultural e mantém viva a cultura nordestina e movimenta a comunidade com alegria, criatividade e identidade. Durante sua participação, o parlamentar destacou a importância dos festejos juninos não apenas como expressão cultural, mas também como vetor de desenvolvimento. “As festas juninas como esta geram emprego, renda, incentivam o turismo e fortalecem o comércio local. É a cultura sendo celebrada e também impulsionando a economia”, afirmou Ibrain.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)