Deputado Ibrain direciona R$ 200 mil em emendas para Salgado

A cidade de Salgado foi dos municípios beneficiados pelas emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) direcionado pelo deputado estadual Ibrain de Valmir (PV). No total, foi pago o valor de R$ 200 mil voltados para a saúde da região.

Pensando na qualidade de vida do povo de Salgado, o parlamentar encaminhou suas emendas para a cidade de Salgado. O valor foi distribuído em R$ 100.000,00 para a compra de um veículo para atender as necessidades da população e mais R$ 100.000,00 para a aquisição de medicamentos hospitalares.

O objetivo do parlamentar foi de atender as necessidades básicas do município de Salgado, assim como de outras regiões que receberam as suas emendas.

Segundo Ibrain de Valmir, as suas emendas são enviadas de acordo com as necessidades de cada região. “Eu sempre viso atingir os anseios de cada região. Salgado precisava de um veículo e de medicamentos para atender o seu povo com qualidade. Por isso direcionamos as nossas emendas para atender essa demanda”, pontua.

