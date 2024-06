Deputado Ibrain inaugura de campo de futebol reformado com as suas emendas

Na manhã deste domingo, 16, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), ao lado do Prefeito da cidade de Salgado, Givanildo de Souza, participou do jogo inaugural do campo de futebol do Povoado São Raimundo, em Salgado, que passou por uma grande reforma.

Vale ressaltar que os recursos da obra foram provenientes das emendas impositivas do parlamentar. Como grande incentivador do esporte como ferramenta de inclusão social, o deputado Ibrain faz questão de direcionar recursos para o desenvolvimento de diversas modalidades e o futebol é uma delas.

O Prefeito Givanildo de Souza agradeceu ao deputado pelo direcionamento dos recursos. “Agradeço ao deputado Ibrain por ter direcionado as emendas para a reforma desse campo, esse gesto fará muita diferença para os jovens dessa região”, pontua.

Segundo Ibrain de Valmir, é uma alegria imensa poder inaugurar esse campo. “Eu sou uma grande incentivador do esporte e me sinto muito honrando, enquanto parlamentar, de ter a oportunidade de direcionar essas verbas. Espero que a garotada aproveite bastante”, finaliza.

Fonte: ASCOM parlamentar