Deputado Ibrain indica Lagarto para realização de uma edição do Sergipe é Aqui

Foi pensando no povo lagartense, que o deputado estadual Ibrain de Valmir(PV) protocolou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) uma Indicação que sugere ao Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), que seja realizada uma edição do programa “SERGIPE É AQUI”, na cidade de Lagarto.

O programa foi Iniciado em fevereiro de 2023 na cidade de Boquim, município do sul sergipano. O ‘Sergipe é aqui’ é um programa de governo itinerante cujo objetivo é aproximar o Governo do Estado do cidadão, por meio de mais de 150 serviços ofertados para a população.

Segundo Ibrain de Valmir, o povo de Lagarto necessita do atendimento através desse programa. “Ele é essencial para o povo sergipano. Além de poder ter contato com o mandado do atual governo, ainda disponibiliza de 150 serviços diversos. Estamos indicando Lagarto para que tenhamos esse dia especial aqui na nossa cidade”, finaliza.

Entre os serviços oferecidos no ‘Sergipe é aqui’ a emissão de RG e agendamento; RG inclusivo; renegociação de dívidas junto ao Banese, abertura de conta, acesso a crédito fundiário; confecção do ID Jovem (carteira que dá direito ao jovem de baixa renda ter acesso ao transporte intermunicipal); exames, ultrassonografias, consultas, testes rápidos; atendimento especializado e individualizado de serviços de assessoria jurídica e psicossocial, como forma de prevenção e combate ao enfrentamento à violência de gênero, além de informações de direitos e encaminhamentos para a rede de proteção local, atividades esportivas, culturais, entre outros. Assim como nas outras edições, o evento também contou com o Ônibus Lilás, disponibilizado pela Diretoria de Proteção e Combate à Violência contra a Mulher da SPM.

Fonte: ASCOM Parlamentar