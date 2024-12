Deputado Ibrain prestigia diplomação o novo prefeito de Lagarto, Sérgio Reis

Na tarde desta segunda-feira, 18, o deputado estadual Ibrain de Valmir ocupou a primeira fila do auditório da 12ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) para prestigiar a diplomação do novo prefeito da cidade de Lagarto, Sérgio Reis (PSD) e da vice-prefeita Suely Menezes (MDB).

A chegada do deputado estadual Ibrain de Valmir foi uma força importante na campanha eleitoral do prefeito eleito. Juntos pensaram em fazer justiça em nome do ex-prefeito Valmir Monteiro (em

Memória) e na libertação do povo de Lagarto. O município vinha sofrendo com o descaso e com o abandono da atual gestão, que ainda pensou que daria continuidade a todo desmando.

Ibrain ressaltou a alegria de poder ver de perto a transformação da história da cidade de Lagarto. “O nosso povo sofreu com o abandono, com o descaso, com perseguições e hoje esse quadro mudou. Teremos um prefeito que vai pensar na cidade e na qualidade de vida do nosso povo. Além disso, hoje temos um sentimento de justiça. Tudo o que o meu pai passou nas mãos dessas pessoas está sendo pago. Nada muda o que Valmir Monteiro sofreu, mas esse sentimento nos deixa feliz, porque o povo de Lagarto vai estar sendo cuidado do jeito ele gostaria. Parabéns, Sérgio”, finalizou.

Bastante emocionado, Sérgio Reis falou sobre a alegria de poder mudar a história da sua cidade. “É o início, tenho certeza, de um lindo capítulo na história do nosso município. Não seremos mais vistos como uma cidade em pé de guerra”, declarou.

Fonte: Ascom Parlamentar