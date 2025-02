Deputado Ibrain prestigia entrega da reforma do  Centro de excelência em Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 06, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, realizou a entrega da reforma do Centro de excelência Professor Abelardo Romero Dantas, mais conhecido como Colégio Polivalente, localizado na cidade de Lagarto. O deputado Estadual Ibrain de Valmir fez questão de acompanhar de perto a solenidade de entrega desta obra tão relevante para o município.

Os alunos receberam uma estrutura novinha e com todas as salas climatizadas. A iniciativa do governo do estado está contemplando inúmeras escolas, sempre com o objetivo de proporcionar conforto e bem estar a todos os estudantes que frequentam essa e as demais escolar revitalizadas pela gestão.

Além da reforma, foram doados tabletes para o auxílio dos estudos dos jovem do ensino médio, quadra poliesportiva coberta e porta objetos nos corredores. Além de educar, o governo do estado tem a intenção de incluir todos os alunos no mundo digital.

Segundo o deputado Ibrain, é uma alegria acompanhar esse entrega para o seu povo. “Estou muito feliz. Além de ser lagartense, preciso lembrar que também estudei aqui e fico muito feliz de ver uma escola novinha em folha, que irá proporcionar dignidade e alegria para as nossas crianças”, finalizou.

