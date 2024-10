Deputado Ibrain prestigia inauguração do CentroSul Express Hotel

Na manhã desta quinta-feira, 17, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) prestigiou a inauguração do CentroSul Express Hotel, localizado na cidade de Lagarto. Este projeto será novo marco para município, que promete fomentar a economia local e gerar novos empregos.

Um complexo diferenciado e integrado ao CentroSul Shopping, onde serão encontrados quartos confortáveis, instalações contemporâneas e um delicioso café da manhã com um padrão único no interior de Sergipe.

O Hotel compreende 88 apartamentos com cinco tipos diferentes de configuração. As suítes são equipadas com acomodações modernos, com tudo que é necessário para tornar a estadia uma experiência incrível.

Segundo o deputado Ibrain, Lagarto precisava dessa mega estrutura. “O Hotel tem uma estrutura confortável, de acesso fácil, além de ser integrada ao primeiro shopping da nossa cidade. Fico feliz de poder prestigiar o lançamento deste marco para a nossa Lagarto”, finaliza.

Fonte e foto assessoria