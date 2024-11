Deputado Kaká Santos busca melhorias para UPA no município de Tobias Barreto

Com o objetivo de viabilizar as melhorias que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Vicente de Paulo necessita para atender com mais eficiência a população de Tobias Barreto e região, o deputado estadual Kaká Santos (União) se reuniu com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, e a superintendente da UPA, Ellen Caroline, na tarde desta segunda-feira, 11.

“Apresentamos ao secretário as principais necessidades da UPA relacionadas à infraestrutura e aproveitei esse encontro para reforçar uma pauta que tenho defendido desde o início do nosso mandato: a importância de ampliar os serviços oferecidos pela unidade, transformando-a em uma UPA tipo 2 ou em um Hospital de Pequeno Porte (HPP). Com esse pleito, buscamos assegurar uma assistência maior à população tobiense e de toda região, tendo em vista que hoje os atendimentos estão restritos à urgência e emergência”, explicou Kaká.

De acordo com o deputado, a reunião também abordou outras questões relevantes para o funcionamento da UPA de Tobias Barreto. “Foram definidas as escalas de médicos e de outras categorias, como profissionais de nutrição, serviço social, farmácia e enfermagem. Além disso, o secretário nos garantiu que a ambulância destinada à UPA será entregue até o mês de dezembro”, detalhou o parlamentar.

Da Assessoria