Deputado Kaká Santos cobra providências para melhorias em estrada

Na Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Kaká Santos (União) voltou a cobrar do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) a execução urgente de serviços de manutenção no trecho da ponte que liga os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha, especialmente neste período chuvoso.

O parlamentar destacou que diversos moradores da região, bem como pessoas que transitam pela localidade para realizar compras em Tobias Barreto, têm manifestado preocupação e solicitado melhorias por meio das redes sociais, WhatsApp e até presencialmente.“Com a chegada do período chuvoso, a preocupação da população aumenta, pois a estrada cedeu anteriormente durante as chuvas. Conversei ontem com o presidente-diretor do DER, Anderson das Neves, e estamos aguardando uma resposta. É fundamental que o DER envie técnicos e engenheiros para avaliar a situação da ponte, garantindo a segurança daqueles que dependem dessa via diariamente”, afirmou Kaká Santos.

O deputado enfatizou a necessidade de um laudo técnico que assegure a estabilidade da estrutura. “A população está apreensiva com a possibilidade de a estrutura ceder novamente. Nos últimos dias, têm surgido ondulações e rachaduras, provavelmente devido à acomodação do solo. É urgente que o DER tome providências e visite a localidade para fornecer uma resposta à população”, concluiu Kaká Santos.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique