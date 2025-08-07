Deputado Manuel Marcos anuncia realização da 54ª edição do programa ‘Sergipe é Aqui’

Durante a Sessão Plenária desta quinta-feira (7), o deputado Manuel Marcos (PSD) anunciou a realização da 54ª edição do programa ‘Sergipe é Aqui’ no município de Poço Redondo, nesta sexta-feira (8). A ação levará serviços do Governo do Estado ao Alto Sertão Sergipano, a partir das 8h, no entorno do Colégio Municipal Nossa Senhora da Conceição.

“Poço Redondo será, nessa sexta-feira, a capital administrativa do nosso Estado, o que deve ser um orgulho muito grande”, afirmou o parlamentar. Ele destacou que o evento ofertará mais de 160 serviços públicos à população, incluindo exames médicos, atendimento odontológico, vacinação, emissão de documentos, quitação de dívidas, doação de sangue, cadastro no banco de medula e orientações diversas.

Durante seu discurso, Manuel Marcos exaltou a importância histórica e geográfica de Poço Redondo. “É um município que tem história, até mesmo no folclore sergipano. Lá, em décadas passadas, se escondeu Lampião, mas o bravo povo de Poço Redondo não se curvou”, disse. O deputado também ressaltou a relevância estratégica da cidade para o abastecimento hídrico do estado. “É margeado pelo Rio São Francisco e de lá grandes comportas retiram a água que abastece Aracaju e todo o Sergipe”, explicou.

Por fim, Manuel Marcos conclamou à população a participar da ação. “Quero conclamar ao povo de Poço Redondo que não deixe de se beneficiar com essa presença do Governo do Estado”, finalizou.

O deputado Adailton Martins (PSD) também destacou a realização do programa ‘Sergipe é Aqui’, que acontecerá nesta sexta-feira (8) no município de Poço Redondo, no sertão sergipano. O parlamentar também parabenizou o governador Fábio Mitidieri pela iniciativa. “Parabenizo o governador pela iniciativa desse ‘Sergipe é Aqui’, que está levando o serviço para o interior do estado, com o sucesso que tem sido em Sergipe”, completou.

Foto: Joel Luiz

Por Débora Nepomuceno Marques