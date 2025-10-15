Deputado Marcelo Sobral cobra melhorias em rodovias do Sertão sergipano

O deputado Marcelo Sobral (União) usou a Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (15), para agradecer e, ao mesmo tempo, cobrar novas ações do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) e do Governo do Estado em prol das rodovias do Sertão.

O parlamentar iniciou seu discurso reconhecendo o trabalho já realizado. “Quero agradecer ao presidente do DER, Anderson das Neves, e ao governador Fábio Mitidieri (PSD), por terem realizado o tapa-buraco da rodovia que liga Poço Redondo a Canindé de São Francisco, atendendo a um pedido nosso, fruto de uma indicação aprovada nesta Casa”, destacou.

Apesar do avanço, o deputado reforçou a necessidade de continuidade das obras. “Ao mesmo tempo, venho cobrar mais uma vez que seja feito o tapa-buraco da rodovia que liga Canindé de São Francisco até a divisa com Paulo Afonso. Essa é a única etapa que falta e a estrada está muito prejudicada”, afirmou.

Marcelo Sobral também chamou atenção para outro problema enfrentado por quem trafega pelas rodovias do interior: a falta de sinalização adequada dos quebra-molas. “A gente tem ido muito ao Sertão, a Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, Canindé de São Francisco e percebe que as lombadas estão sem pintura, da cor do asfalto. Isso tem causado muitos acidentes, principalmente à noite, quando os motoristas não conseguem visualizar os quebra-molas”, alertou.

O parlamentar reforçou que a melhoria da sinalização é uma ação simples, mas essencial para a segurança de quem transita na região. “É uma obra que não é difícil de fazer, mas é extremamente necessária, especialmente para quem vive e trabalha no Sertão. Motoristas de ambulância, por exemplo, enfrentam riscos ao transportar doentes nessas condições”, ressaltou.

Por fim, Marcelo Sobral expressou confiança de que o Governo do Estado e o DER atenderão ao novo pedido. “Tenho certeza de que o presidente Anderson das Neves será solícito e resolverá essa situação rapidamente. Vamos encaminhar mais uma indicação e acreditamos que, com boa vontade, essa demanda será atendida em breve”, concluiu.

Foto: Jadilson Simões

Por Débora Nepomuceno Marques