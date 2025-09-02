Deputado Marcelo Sobral entrega duas ambulâncias para reforçar a saúde de Pirambu

O deputado estadual Marcelo Sobral destinou R$ 300 mil em emenda para a compra de duas novas ambulâncias em Pirambu, fortalecendo a saúde do município sergipano.

O município de Pirambu, em Sergipe, passa a contar com duas novas ambulâncias que irão reforçar a rede municipal de saúde. Os veículos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar de R$ 300 mil destinada pelo deputado estadual Marcelo Sobral (União Brasil).

Durante a entrega, o parlamentar destacou sua ligação com o município e reafirmou o compromisso em investir em áreas essenciais. “Minha amada Pirambu recebe dois grandes presentes: duas ambulâncias novinhas que irão reforçar a frota do município. Tenho uma gratidão enorme e a forma de retribuir é investindo em equipamentos que salvam vidas”, afirmou.

Os novos veículos irão atender principalmente casos de urgência e emergência, fortalecendo o transporte de pacientes e reduzindo o tempo de resposta em situações críticas. Essa medida representa um avanço importante para a saúde pública local, sobretudo para uma cidade com forte vocação pesqueira e turística que necessita de estrutura adequada para sua população.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, ambulâncias equipadas e dentro dos padrões exigidos pelo Samu desempenham papel fundamental na redução da mortalidade em emergências. Mais detalhes sobre programas de fortalecimento da saúde podem ser acessados no portal oficial do Ministério da Saúde

A chegada dos veículos foi comemorada por gestores municipais e pela comunidade, que veem na ação um passo significativo para melhorar o atendimento à população pirambuense.

Texto e foto assessoria