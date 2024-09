Deputado Marcelo Sobral fala sobre índice de violência em Itaporanga D’Ajuda

Em pronunciamento durante a sessão plenária desta quarta-feira (4), o deputado Marcelo Sobral (União Brasil) demonstrou preocupação com o registro de violência durante o período eleitoral em Itaporanga D’Ajuda, que vem sendo segundo ele, conhecida nos últimos anos com a cidade da paz.

“Há nove anos os índices de criminalidade no nosso município eram altos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SE), em 2015 foram 23 mortes no nosso município. Isso deu quase dois homicídios por mês naquela época. Hoje, em 2024, depois de uma gestão austera e de parcerias do prefeito Otávio Sobral junto ao governado do estado, nós reduzimos todos os índices de criminalidade”, destaca.

O parlamentar informou que em 2024, foi registrado apenas um homicídio em Itaporanga D’Ajuda. “Mesmo assim, foi no Rio Fundo do Abaís, no dia 1º de janeiro, quando uma pessoa embriagada invadiu uma casa e teve uma fatalidade; senão, seria zerado. Isso mostra que atualmente, Itaporanga D’Ajuda é tida como a cidade da paz; a população vive em paz. Coisa que em outras épocas isso não exista e a tendência era de aumento da bandidagem no município”, afirma.

Marcelo Sobral lamentou a incidência de violência no período de campanha eleitoral. “Ontem ao estarmos em um bate-papo com a população (inclusive com a presença de crianças e senhoras), um homem apareceu em um carro pelo meio do povo, tentou atravessar pelo meio do bate papo e não satisfeito, parou o carro, desceu e ameaçou um candidato a vereador que estava falando, sacou uma arma e desferiu quatro tiros para cima. Isso nos gera muita preocupação nesse período eleitoral. É preciso registrar esses fatos pelos que fazem uma política coronelista, para que não ocorram mais. Precisamos levar esse conhecimento não só à polícia, mas à Justiça Eleitoral, para que os ânimos não se acirrem e aconteça uma tragédia”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões /Alese

Por Aldaci de Souza