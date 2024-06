Deputado Marcos Oliveira destaca conquistas e projetos na Alese

O deputado estadual Marcos Oliveira (PL) subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para abordar três assuntos de grande relevância para a população sergipana.

Primeiramente, ele parabenizou o deputado federal Ícaro de Valmir pelo cumprimento de uma agenda em Brasília, que resultou em conquistas significativas para Itabaiana e a região do Agreste.

Entre os destaques, o parlamentar ressaltou a aquisição de um ônibus para o time de futebol do Itabaiana, um sonho antigo dos torcedores do Tricolor da Serra. Em seguida, o deputado abordou a questão do transporte universitário gratuito, uma demanda contínua entre os estudantes. Embora a proposta ainda esteja em discussão no Ministério da Educação (MEC), Marcos Oliveira afirmou que está empenhado em melhorar as condições de transporte para os universitários.

“Por meio das emendas parlamentares, consegui alocar recursos no orçamento do Estado de Sergipe para subsidiar parte dos custos de transporte para estudantes que se deslocam para Aracaju e outras cidades, como Lagarto. Além disso, Ícaro de Valmir está viabilizando seis novos ônibus para a Associação dos Universitários de Itabaiana, o que quase eliminará os custos de transporte para esses estudantes”, ressaltou.

Por fim, Marcos Oliveira trouxe uma notícia para o desenvolvimento logístico de Sergipe: a realização do projeto executivo para o aeródromo de Itabaiana.

