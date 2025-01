Deputado Paulo Júnior acompanha festa de Reis no município de Japaratuba

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) acompanhou a tradicional festa de coroação do Rei e da Rainha do Cacumbi, em Japaratuba. A festa encerra o ciclo natalino e ressalta a tradição folclórica e religiosa no município.

Paulo prestigiou o cortejo, que atraiu moradores e visitantes. O parlamentar esteve com o vereador Fred Sizino e com o secretário de Governo do Rio e ex-deputado federal, André Moura.

“Meu mandato defende nossas tradições e cultura, como a festa de Santos Reis de Japaratuba com o cortejo do rei e rainha do Cacumbi. Esta é uma celebração que reforça nossa história e é muito gratificante ver o envolvimento da população”, disse.

