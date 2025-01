DEPUTADO PAULO JÚNIOR BUSCA PARCERIA PARA AMPLIAR SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) participou de reunião sobre implantação da Guarda Municipal de São Cristóvão e ações preventivas de segurança no município na sede da Secretaria de Segurança Pública. A reunião foi coordenada pelo coronel José de Andrade.

Ao lado do prefeito da cidade, Júlio Júnior, e do secretário municipal de Governo, Marcos Santana, Paulo destacou o papel estratégico da segurança pública no desenvolvimento de São Cristóvão e do estado, comentando os índices positivos de redução da criminalidade e reafirmou seu compromisso com as categorias que fazem as forças de Segurança.

“Nosso Estado tem se destacado na área de Segurança, conseguimos reduzir índices de violência preocupantes, como homicídios. Viemos buscar esse apoio especializado da Secretaria”, disse.

O prefeito Júlio ressaltou a importância da parceria com a SSP para viabilizar a criação da Guarda Municipal, por meio de capacitação e equipamentos.

“Estamos determinados a implementar uma Guarda Municipal eficiente e que vai trazer mais tranquilidade para a nossa população e para a preservação do patrimônio público . A parceria com a SSP é fundamental para que possamos capacitar nossos agentes e equipá-los adequadamente”.

