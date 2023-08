Deputado Paulo Júnior destaca Festival de Camarão de SC

Na sessão desta quarta-feira, 09, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) divulgou o Festival do Camarão de São Cristóvão, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto na Cidade Mãe.

A primeira edição do Festival do Camarão tem como objetivo estimular o potencial gastronômico, turístico e cultural de São Cristóvão, que é o terceiro maior produtor de camarão do estado.

“Tenho certeza que esse evento ficará marcado no calendário de eventos de Sergipe pela sua regionalidade e por envolver gastronomia, economia criativa e arte. Convido a todos para irem até São Cristóvão, na Praça São Francisco, conhecer nossa cultura”, afirmou.

A programação inclui “Feira de Artesanato São Criativos”, premiações, rodadas de negócios, apresentações musicais e aulas de culinária ao vivo com chefs renomados que utilizarão o camarão como ingrediente principal.

Além disso, o evento contará com oito expositores que levarão pratos feitos à base do melhor camarão do Estado de Sergipe. Na sexta-feira, 11, o evento terá início às 16h, com a cerimônia de abertura, seguida da cozinha-show com a chef Kátia Barbosa. Logo após, às 20h, o público vai poder curtir os shows de Jayana Ramos e da banda Avexenela. Já no sábado, a programação também começa às 16h, e às 16h30 será a vez da chef Lelly Leite comandar a cozinha show. Em seguida, a partir das 20h, sobe ao palco montado na Praça São Francisco a cantora Mirele Rodrigues, e em seguida, encerrando o Festival, haverá o show com a banda Forró Brasões.

Da assessoria